السوداني يبحث مع نائب رئيس حكومة الاقليم حل الإشكالات القائمة تحقيقاً للمصلحة العامة

شفق نيوز / بحث رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، مع نائب رئيس حكومة الإقليم تحقيق "تفاهماتٍ" في العديد من الملفات وحل الإشكالات القائمة بين حكومتي الإقليم والاتحادية.

وقال المكتب الإعلامي للسوداني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني استقبل، اليوم الإثنين، نائب رئيس حكومة إقليم كردستان العراق السيد قوباد طالباني".

وأضاف البيان أن "اللقاء شهد بحث الأوضاع العامة في البلاد، والتأكيد على مواصلة التنسيق بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، وصولاً إلى تحقيق تفاهمات في العديد من الملفات، وحل الإشكالات القائمة، بما يعزز الاستقرار ويحقّق المصلحة العامة للبلد".

وكان الرئيس العراقي، عبد اللطيف جمال رشيد شدد، اليوم الاثنين خلال استقبال رئيس الجمهورية، في قصر بغداد، نائب رئيس حكومة إقليم كوردستان قوباد طالباني، والوفد المرافق له، على ضرورة الركون إلى الحوار الفاعل والجاد لحسم المسائل العالقة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان، وفق الدستور والقانون.