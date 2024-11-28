السوداني يبحث مع ملك إسبانيا تطوير الشراكة بين البلدين

شفق نيوز/ التقى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، العاهل الإسباني الملك فيليب السادس، في القصر الملكي بمدريد.

وبحسب بيان لمكتب السوداني ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن اللقاء شهد استعراض العلاقات العراقية الإسبانية، وأبرز ما أنجز بين حكومتي البلدين من خطوات واتفاقات وتفاهمات على سبيل تعزيز التعاون الثنائي، وتطوير الشراكة البناءة في مختلف المجالات.

وأشاد السوداني، خلال اللقاء، بمواقف إسبانيا إزاء العراق، والقضية العادلة للشعب الفلسطيني، ودعمها لجهود إنهاء الحرب في غزّة ولبنان، وجهود تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكداً الحرص على توسعة قاعدة التبادل التجاري والاقتصادي الثنائي، وترحيب الحكومة بمشاركة الشركات الإسبانية في مشاريع التنمية والبنى التحتية الجارية في العراق، بحسب البيان.