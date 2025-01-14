السوداني يبحث مع ملك بريطانيا إقامة "شراكة منتجة" بين بغداد ولندن

شفق نيوز/ بحث رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، مع ملك المملكة المتحدة، تشارلز الثالث، إقامة "شراكة منتجة" بين بغداد ولندن.

وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء تلقته شفق نيوز، أن "السوداني التقى، اليوم الثلاثاء، ملك المملكة المتحدة، تشارلز الثالث في قصر باكنغهام بالعاصمة البريطانية لندن، وجرى، خلال اللقاء، استعراض التعاون الثنائي بين العراق والمملكة المتحدة، وسبل إقامة شراكة منتجة في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية".

وأضاف البيان، أن "اللقاء تطرق إلى التعاون في مجال مواجهة تحديات التغيرات المناخية، وفرص تعزيز التعاون الثقافي".

وعبر السوداني، بحسب البيان، عن "تقديره للدعوة الرسمية التي تلقاها لزيارة بريطانيا"، مؤكداً "عزم العراق على توطيد العلاقات الثنائية البناءة في مختلف المجالات، وبما يعزز المصالح المتبادلة والمستدامة للشعبين العراقي والبريطاني".

من جانبه، رحب الملك تشارلز الثالث بالسوداني"، مشيراً إلى "عمق العلاقة التاريخية بين العراق وبريطانيا، والأهمية البارزة التي توليها حكومتا البلدين بهدف تطوير المصالح المشتركة، والتفاهمات على مختلف الصعد".