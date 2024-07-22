السوداني يبحث مع مسؤول كويتي بناء شراكات اقتصادية مثمرة

شفق نيوز/ بحث رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، مع مسؤول كويتي، يوم الاثنين، بناء شراكات اقتصادية مثمرة، تسهم في تحقيق المصالح المتبادلة للبلدين.

جاء ذلك، خلال استقبال السوداني، النائب الأول لرئيس الوزراء، وزير الدفاع والداخلية في دولة الكويت، فهد يوسف سعود الصباح، في بغداد، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وجرى، خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية، وتطلّع البلدين لتوسعة آفاق التعاون في مختلف المجالات والصُّعد، وبناء شراكات اقتصادية مثمرة، تسهم في تحقيق المصالح المتبادلة، وتعزز أمن البلدين الشقيقين، وتدعم الاستقرار في المنطقة.

وتطرق اللقاء، إلى مشاركة الكويت في مؤتمر بغداد الدولي الثاني لمكافحة المخدّرات الذي استضافته العاصمة بغداد، وأهمية مضاعفة التعاون الأمني والتنسيق الاستخباري العالي؛ من أجل محاربة سلاسل توريد ونقل وتصنيع هذه السموم، التي باتت تهدد المجتمعات، إلى جانب مخاطرها الاقتصادية والاجتماعية، وأخذ التدابير اللازمة لملاحقة الجهات والأفراد المتاجرين بها.

كما شهد اللقاء، وفق البيان، التداول في عدد من الملفات المشتركة والتأكيد على مواصلة عقد الحوارات واجتماعات اللجان العراقية الكويتية، التي تنظر في عدد من القضايا والملفات ذات المصلحة المشتركة.