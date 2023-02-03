السوداني يبحث مع محمد بن زايد تعزيز وتنمية العلاقات بين البلدين ويعده بزيارة أبو ظبي

شفق نيوز / بحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، مع رئيس دولة الإمارات سبل تطوير العلاقات الثنائية وتنمية الشراكة بين البلدين، فيما وعد بتلبية دعوة من الرئيس الإماراتي لزيارة أبو ظبي.

وقال المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني تلقى، اليوم الجمعة، اتصالاً هاتفياً من رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وجرى خلال الاتصال التباحث في العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها وتطويرها".

وجدّد رئيس الإمارات في البيان خلال الاتصال، "دعوة رئيس مجلس الوزراء لزيارة الإمارات العربية، من أجل المزيد من التعاون الثنائي"، مؤكداً الاهتمام بـ"تنمية الشراكة بين البلدين وتعضيدها".

وشكر السوداني الرئيس الإماراتي على "هذه الدعوة ووعد بتلبيتها في أقرب فرصة ممكنة"، مشيراً إلى "حرص العراق على إقامة شراكات بنّاءة مع الأشقّاء، وأهمية التباحث في تطورات المنطقة".