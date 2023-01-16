السوداني يبحث مع مبعوث بايدن التعاون بين بغداد وواشنطن

شفق نيوز / بحث رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، مع مبعوث الرئيس الأمريكي بريت ماكغورك، مساء الاثنين، سبل التعاون بين بغداد وواشنطن.

جاء ذلك، خلال استقبال السوداني، منسّق البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بريت ماكغورك، مبعوثاً من الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن، وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وبحث الجانبان، بحسب البيان "مجمل العلاقات بين العراق والولايات المتحدة، وسبل تعزيزها وتنميتها على مختلف الصعد والمجالات، بما يخدم مصالح الشعبين العراقي والأمريكي".

وأكد السوداني، توجه الحكومة في فتح آفاق التعاون مع البلدان الصديقة والشقيقة، بما يؤمن مصالح الشعب العراقي.

وأشار إلى "قدرة القوات الأمنية على مواجهة الارهاب وتثبيت الاستقرار المتحقق بفضل التضحيات الجسام التي قُدمت على أرض العراق".

من جانبه، أكد ماكغورك، دعم بلاده لـ"إنجاح الحكومة الحالية، واستمرار الولايات المتحدة في تقديم المشورة للقوات العراقية في قتالها ضد داعش".

وجدد مبعوث بايدن، التزام الإدارة الأمريكية بـ"اتفاقية الإطار الستراتيجي، ودعم إصلاحات الحكومة العراقية في مجال الطاقة والبُنية التحتية ومواجهة التغيرات المناخية".

هذا ونقل ماكغورك ترحيب بلاده بـ"مخرجات مؤتمر بغداد/2، وجهود تنمية مشاريع البنى التحتية المشتركة بين العراق ومحيطه، وترحيبها بالزيارة المرتقبة لوزير الخارجية فؤاد حسين إلى واشنطن لعقد اجتماعات اللجنة التنسيقية العليا لاتفاقية الإطار الستراتيجي بين البلدين".

وحضر اللقاء، المنسّق الرئاسي الخاص للبنية التحتية العالمية وأمن الطاقة السيد ‏آموس هوشتاين والسفيرة الأمريكية لدى بغداد السيدة ألينا رومانوسكي، وفقاً للبيان.