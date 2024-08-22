السوداني يبحث مع "آل سعود" تفعيل المجلس التنسيقي العراقي السعودي

شفق نيوز/ التقى رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، وزير خارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود الذي وصل في وقت سابق من اليوم الخميس الى العاصمة بغداد..

وذكر بيان صادر عن مكتب رئيس مجلس الوزراء، أن اللقاء تناول العلاقات الثنائية بين العراق والمملكة العربية السعودية، وآفاق تطويرها وتنميتها في جميع المجالات، ولاسيما السياسية والاقتصادية، وتعزيز الشراكات المثمرة، وتفعيل المجلس التنسيقي العراقي السعودي، بما يحقق المنفعة المتبادلة والمصالح المشتركة للبلدين.

وأضاف البيان أن اللقاء شهد استعراض أهمّ التطورات في المنطقة، وتداعيات استمرار العدوان في غزّة، وضرورة استمرار العمل المشترك وتنسيق الجهود العربية والدولية لإيقاف العدوان، وحثّ المجتمع الدولي نحو الاضطلاع بكامل دوره لمنع مأساة الإبادة الجماعية المتواصلة منذ أكثر من عشرة أشهر ضد أبناء الشعب الفلسطيني، وحقّه التاريخي في الحياة على أرضه.

ووصل وزير الخارجية السعودي في وقت سابق من اليوم، إلى العاصمة العراقية بغداد في زيارة رسمية.

ومن المقرر، بحسب ما أخبر به مصدر مطلع وكالة شفق نيوز، أن يجري بن فرحان خلال الزيارة مباحثات مع كبار المسؤولين العراقيين، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين وآخر التطورات في المنطقة.

وبين المصدر، أن هذه الزيارة تأتي في إطار تعزيز التعاون المشترك ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك بين المملكة العربية السعودية والعراق، خاصة في ظل التطورات الإقليمية التي تتطلب التنسيق بين البلدين لتعزيز الاستقرار والأمن في المنطقة.