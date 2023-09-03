السوداني يبحث مع  قائد بعثة الناتو التهديدات السيبرانية في العراق

شفق نيوز/ بحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، مع قائد بعثة حلف شمال الأطلسي/ الناتو الجنرال خوسيه أنطونيو مارتينيز والوفد المرافق له مهام البعثة في العراق.

وبحسب بيان لمكتب السوداني ورد لوكالة شفق نيوز؛ أنه جرى، خلال اللقاء، استعراض سير مهمة البعثة، وواقع التعاون مع القوات المسلحة العراقية في مجالي التدريب وتقديم المشورة، ونموّ القدرات الميدانية والفعّالة لقواتنا المسلحة بمختلف صنوفها، فضلاً عن عملياتها المستمرة لملاحقة فلول الإرهاب وبقاياه.

كما قدمّت البعثة إلى سيادته التقرير النهائي لتقييمات تهديدات الأمن السيبراني في العراق.

وعبّر رئيس مجلس الوزراء عن تقديره لعمل البعثة، مؤكداً أن العراق ماضٍ في تطبيق استراتيجية الأمن السيبراني، التي أقرّت عام 2022 في المجلس الوزاري للأمن الوطني، كما شكّل لجنة عليا للأمن السبراني من أجل تنسيق وتكثيف الجهود بين مختلف الجهات المعنية، بحسب البيان.