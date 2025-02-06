السوداني يبحث مع ظريف تطورات المنطقة وتنسيق المواقف لحفظ الاستقرار الدولي

شفق نيوز/ بحث رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، مع نائب الرئيس الإيراني للشؤون الستراتيجية محمد جواد ظريف، يوم الخميس، تطورات المنطقة وضرورة التنسيق المشترك لحفظ الأمن والاستقرار الدوليين.

وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن رئيس الوزراء استقبل ظريف، وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز الشراكة في مختلف المجالات، فضلاً عن البحث في آخر التطورات على المستوى الإقليمي، وأهمية تنسيق المواقف والخطوات بما يصب في دعم الأمن والاستقرار الدوليين".

وأكد السوداني، بحسب البيان، على "أهمية تعزيز التعاون المشترك، والتنسيق إزاء ما تشهده المنطقة من تحديات وتطورات، وتقوية التواصل والحوارات المشتركة إقليمياً ودولياً؛ لإيجاد حلول مستدامة للقضايا والأزمات التي تعاني منها المنطقة، وضمان حقوق الشعوب".

من جانبه، نقل ظريف، وفقا للبيان "تحيات الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إلى السوداني، مؤكداً أهمية التنسيق والتعاون إزاء مختلف التطورات والتحديات".

ووصل ظريف إلى بغداد، مساء يوم أمس، بدعوة من رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، حيث التقى به عند وصوله، ومن ثم التقى الرئيس العراقي عبداللطيف رشيد، وبحثا التطورات الإقليمية وفرص تعزيز السلام.