السوداني يبحث مع صندوق النقد الدولي سبل استقرار الاقتصاد العراقي

شفق نيوز/ بحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الخميس، مع صندوق النقد الدولي سبل دعم السياسات والخطط المالية بما يسهم في تحقيق استقرار الاقتصاد العراقي.

وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الأخير التقى اليوم بالممثل المقيم لصندوق النقد الدولي في العراق، غازي شبيكات، وجرى خلال اللقاء بحث علاقة العراق مع صندوق النقد الدولي، والتعاون في مجال دعم السياسات والخطط المالية، بما يسهم في تحقيق استقرار الاقتصاد العراقي.

وشهد اللقاء مناقشة أهمية الإصلاحات المالية والإدارية التي تبنتها الحكومة، وإسناد جهودها الرامية إلى مكافحة الفساد.