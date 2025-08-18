السوداني يبحث مع سيلر إفادة العراق بالخبرات الأوروبية

شفق نيوز- بغداد

بحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الاثنين، مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى العراق توماس سيلر، المصالح المشتركة والإفادة من الخبرات الأوروبية.

وذكر مكتب السوداني، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الأخير استقبل توماس سيلر بمناسبة انتهاء مهام عمله، فيما أعرب عن أمنياته بالتوفيق في مهامه الدبلوماسية المقبلة، مشيداً بالجهود التي بذلها للارتقاء بالعلاقات مع الاتحاد الاوروبي طيلة فترة عمله في العراق.

وأشار السوداني، إلى حرص الحكومة على تعزيز العلاقات مع الاتحاد الأوروبي بوصفه شريكاً استراتيجياً مهماً للعراق، وأهمية تدعيمها بما يخدم المصالح المشتركة وفتح آفاق التعاون والإفادة من الخبرات الأوروبية.

من جانبه، أعرب سيلر، عن شكره رئيس مجلس الوزراء لدعمه وحرصه على تنمية العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى ضرورة تعزيز التعاون مع العراق في مختلف المجالات.