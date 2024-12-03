السوداني يبحث مع رئيس أركان الجيش الباكستاني توطين الصناعات الحربية

شفق نيوز/ بحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، مع رئيس هيئة الأركان المشتركة لجمهورية باكستان الإسلامية، الجنرال ساهر شمشاد مرزا، والوفد المرافق له الشراكة بين البلدين.

وذكر بيان لمكتب السوداني ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن اللقاء شهد البحث في مجالات التعاون المشترك على الصعيد الأمني ومواجهة الإرهاب، والأمن السيبراني، وتوطين الصناعات الحربية، والتدريب، وتوظيف الذكاء الاصطناعي في هذه المجالات.

وأكد رئيس مجلس الوزراء حرص العراق على فتح آفاق الشراكة مع باكستان، بناءً على المشتركات التاريخية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية التي تجمع الشعبين الصديقين، مشيراً إلى ضرورة تعاضد جهود العالمين العربي والإسلامي لوقف العدوان على غزّة، ومنع الإبادة الجماعية عن شعبنا في فلسطين.

من جانبه، نقل الجنرال شمشاد مرزا إلى السوداني تحيات رئيس الوزراء الباكستاني، وعبّر عن تقديره للتجربة العراقية في مكافحة الإرهاب، وانطلاق عجلة التنمية الاقتصادية وتشييد البنى التحتية، فضلاً عن الدور الإقليمي الإيجابي الذي يضطلع به العراق، ودعمه أمن المنطقة واستقرارها، وفقاً للبيان.