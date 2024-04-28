السوداني يبحث مع بن سلمان توطيد العلاقات العراقية - السعودية والحرب في غزة

شفق نيوز/ بحث مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، مساء اليوم الأحد، في العاصمة السعودية الرياض، مع وليّ عهد المملكة العربية السعودية، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود العلاقت الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون.

وذكر بيان لمكتب السوداني ورد لوكالة شفق نيوز؛ أنه جرى، خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وأهمية توطيدها، واستعراض ملفات التعاون المشترك وتناميه ضمن عمل مجلس التنسيق العراقي السعودي، الذي أثمر عن تفاهمات عدّة في مجالات مختلفة.

وعبر السوداني عن تطلع العراق إلى تعاون اقتصادي أوسع مع المملكة، يسهم في تعزيز النمو ويتيح فرصاً جديدة في مجالات اقتصادية متنوعة، بما ينعكس على مصالح البلدين الشقيقين وازدهار شعبيهما.

من جانبه، رحب وليّ العهد السعودي برئيس مجلس الوزراء، وعبر عن شكره لتلبية الدعوة والمشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي، مؤكداً حرص السعودية على تحقيق أفضل العلاقات مع العراق، والارتقاء بمستوى التعاون المتبادل بين البلدين الجارين.

وتطرق اللقاء إلى الأوضاع في غزة، وما يشهده الشعب الفلسطيني على يد قوات الاحتلال من قتل وتجويع، والتأكيد على ضرورة بذل الجهود الكبيرة من أجل إيقاف الحرب التي انعكست تأثيراتها على الاستقرار الإقليمي والدولي، وفقا للبيان.