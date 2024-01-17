السوداني يبحث مع بنك "جي بي مورغان" تداول العملات الرقمية

شفق نيوز/ بحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، والرئيس التنفيذي الإقليمي لبنك "جي بي مورغان"، يوم الأربعاء، تنسيق الجهود التقنية مع البنك المركزي العراقي في تأسيس أفكار تتعلق بتداول العملات الرقمية للبنوك المركزية.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن الأخير "التقى اليوم على هامش منتدى دافوس الاقتصادي في سويسرا، الرئيس التنفيذي الإقليمي لبنك (جي بي مورغان) لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خالد حب الله".

ولفت إلى أن "اللقاء شهد بحث آفاق التعاون في المجالات المالية، وفتح حسابات للمصارف العراقية، فضلاً عن إمكانية مشاركة المصرف في جهود الحكومة الخاصة باعتماد تطبيقات الدفع الإلكتروني في الأسواق العراقية".

وبيّن أنه "جرى التباحث في تنسيق الجهود التقنية بين البنك المركزي العراقي وبنك (جي بي مورغان) في تأسيس أفكار تتعلق بتداول العملات الرقمية للبنوك المركزية".

وأشار رئيس مجلس الوزراء، بحسب البيان، إلى "تطلع العراق نحو تعاون البنك مع صندوق العراق للتنمية، والتمويلات التي يستهدفها بتمويل مشاريع القطاع الخاص في العراق، مؤكداً مضيّ العراق بخطوات الإصلاح المالي والمصرفي، وبما يساعد في تطوير هذا القطاع الحيوي".

من جانبه، أعرب خالد حب الله عن استعداد بنك "جي بي مورغان" لـ"تعزيز التعاون مع العراق كحكومة ومع البنك المركزي العراقي، والقطاع المصرفي العراقي"، مؤكداً توجه البنك، كمرحلة أولى، لـ"فتح حسابات لثلاثة مصارف عراقية خاصة".