السوداني يبحث مع المفوضية إجراء الانتخابات في العراق دون اي "تلكؤ"

شفق نيوز/ بحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، مع رئيس مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عمر أحمد محمد خلال لقاء جمعهما الانتخابات التشريعية المزمع اجراؤها بالعراق في شهر تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

وذكر بيان صادر عن مكتب السوداني اليوم، أنه جرى خلال اللقاء بحث الاستعدادات الجارية للانتخابات العامة، والعمل على تأمين جميع متطلباتها، بما يحقق انسيابية إجراء العملية الانتخابية دون أي تلكؤ.

واشار البيان الى ان تناول اللقاء إجراءات المفوضية الخاصة بتحديث سجل الناخبين، وكذلك ما يخص استمرارها بتسجيل الناخبين الجدد من أجل ضمان حقوق جميع المواطنين في ممارستهم دورهم الانتخابي.