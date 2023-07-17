السوداني يبحث مع المفوضية تحضيرات انتخابات مجالس المحافظات

شفق نيوز/ بحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، مساء اليوم الاثنين، مع رئيس وأعضاء مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تحضيرات انتخابات مجالس المحافظات المقبلة.

واطّلع السوداني بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، على "تفاصيل عمل المفوضية وتحضيراتها الجارية، لإقامة انتخابات مجالس المحافظات، المقرر إجراؤها في 18 كانون الأول المقبل".

وأكد السوداني، خلال اللقاء، "أهمية الالتزام بالتوقيتات الزمنية الموضوعة لمراحل العمل الخاصة بالتحضيرات، وبذل الجهود وصولاً إلى إجراء انتخابات عادلة وشفافة ونزيهة، مؤكداً تقديم الدعم الحكومي المطلوب للمفوضية وتوفير كامل متطلباتها لأداء مهامّها بشكل مهني وصحيح".

كما شهد اللقاء التأكيد على أهمية تحديد موعد لإجراء الانتخابات الخاصة ببرلمان إقليم كوردستان العراق.