السوداني يبحث مع السفير البريطاني "المنافع المتبادلة" من زيارته المرتقبة للمملكة المتحدة

شفق نيوز/ بحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الاثنين، مع السفير البريطاني لدى العراق، تحضيرات ولقاءات وأهداف الزيارة المرتقبة له، إلى المملكة المتحدة، والمنفعة المتبادلة.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل اليوم السفير البريطاني لدى العراق ستيفن هيتشن".

ولفت إلى أنه "جرى خلال اللقاء، بحث الاستعدادات والتحضيرات للزيارة المرتقبة التي سيقوم بها السوداني إلى المملكة المتحدة تلبيةً لدعوة رسمية، وما ستتضمنه من لقاءات تهدف إلى تطوير التعاون والعلاقات بين البلدين وتنميتها في مختلف المجالات، بما يحقق المنفعة المتبادلة للعراق وبريطانيا".

وبين أن "اللقاء شهد بحث تطورات الأوضاع في المنطقة وسبل تعزيز الجهود الإقليمية والدولية لاستعادة استقرار وحفظ الأمن في المنطقة".