السوداني يبحث مع السفيرة الأميركية لدى العراق زيارته "المرتقبة"  لواشنطن

شفق نيوز/ بحث استقبل رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، مع سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى العراق إلينا رومانوسكي مجمل العلاقات بين بغداد وواشنطن.

وبحسب بيان لمكتب السوداني ورد لوكالة شفق نيوز؛ أنه جرى، خلال اللقاء، التباحث في مجمل العلاقات العراقية الأميركية، وسبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية.

وأضاف البيان؛ كذلك، فقد جرت مناقشة الاستعدادات الخاصة بالزيارة المرتقبة التي سيجريها السيد رئيس مجلس الوزراء في منتصف الشهر الحالي، والتي تأتي في مسار الارتقاء بالعلاقات الثنائية ضمن اتفاقية الإطار الستراتيجي الموقعة بين البلدين.