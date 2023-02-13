السوداني يبحث مع الحلبوسي جهود استضافة مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي

شفق نيوز / بحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، مع رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي الاستعدادات والتحضيرات لاستضافة العراق المؤتمر الـ34 للاتحاد البرلماني العربي في الشهر الجاري، كما بحثا القوانين التي تيسر تنفيذ البرنامج الحكومي.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، رئيس مجلس النواب السيد محمد ريكان الحلبوسي، وجرى خلال اللقاء بحث الاستعدادات والتحضيرات الجارية لاستضافة بغداد المؤتمر 34 للاتحاد البرلماني العربي في شهر شباط الجاري، وأفضل الجهود لإنجاح هذه الدورة التي سيترأسها العراق".

وأضاف البيان أن "اللقاء شهد التباحث في أهمّ القضايا والمواضيع على المستوى الوطني، وبحث سبل تعزيز التكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، من أجل دعم القوانين التي تيسّر من تنفيذ البرنامج الحكومي، وتلبي طموحات المواطنين في نيل الخدمات والارتقاء بالأوضاع الاقتصادية والخدمية لجميع محافظات العراق".