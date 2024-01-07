السوداني يبحث مع الحلبوسي الإسراع بتشكيل حكومات المحافظات

شفق نيوز/ بحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، مساء اليوم الأحد، مع رئيس مجلس السابق رئيس حزب تقدم محمد ريكان الحلبوسي، بحث تشكيل حكومات المحافظات.

وذكر بيان لمكتب السوداني ورد لوكالة شفق نيوز؛ أنه جرى، خلال اللقاء، بحث الأوضاع العامة في البلاد، وأهمية دعم جهود الحكومة في المضي بتنفيذ الخطط التنموية وفق ما تعهدت به ببرنامجها التنفيذي.

وتابع البيان؛ أن اللقاء شهد التأكيد على أهمية تضافر جهود القوى السياسية الفائزة في انتخابات مجالس المحافظات، من أجل الإسراع بتشكيل الحكومات المحلية، بما يساعد في تعزيز الاستقرار في المحافظات.