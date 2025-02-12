السوداني يبحث مع الحسان التنسيق لـ"مساعدة سوريا"

شفق نيوز/ بحث رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، يوم الأربعاء، مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، محمد الحسان، التعاون والتنسيق لمساعدة سوريا.

وقال المكتب الإعلامي للسوداني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الأخير استقبل الحسان وجرى خلال اللقاء البحث في تطوير التعاون بين العراق والمنظمة الدولية لمواجهة التحديات وتحقيق الأهداف المشتركة".

وأضاف البيان، "كما شهد اللقاء مناقشة مستجدات المشهد الإقليمي، والتأكيد على أهمية دور الأمم المتحدة في محو اثار الحرب ومساعدة الشعبين الفلسطيني واللبناني الشقيقين، وكذلك ضرورة التعاون والتنسيق لمساعدة سوريا في تنظيم عملية سياسية شاملة تضمن مشاركة جميع المكونات والحفاظ على وحدة أراضيها".