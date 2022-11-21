السوداني يبحث جملة ملفات مع العاهل الأردني

شفق نيوز/ التقى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الملك عبد الله الثاني بن الحسين، وذلك خلال زيارته الرسمية الى العاصمة عمّان التي وصلها في وقت سابق اليوم.

وجرى خلال اللقاء، الذي حضره ولي عهد المملكة، الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، والتأكيد على ضرورة مواصلة التنسيق والتشاور بين العراق والأردن، حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، وبما يحقق مصالحهما ويخدم القضايا العربية.

وتناول الجانبان آخر المستجدات الإقليمية وعلى رأسها القضية الفلسطينية، والأزمات في المنطقة، والجهود المبذولة في الحرب على الإرهاب ومواجهة التطرف، ضمن نهج شامل قائم على أساس التعاون والتنسيق العالي بين البلدين.

وعقدت بعد اللقاء مباحثات ثنائية موسعة بين رئيس مجلس الوزراء والعاهل الاردني في قصر بسمان الزاهر، تناولت عدداً من الملفات المشتركة، وسبل تعزيز التعاون المتبادل وفق الاتفاقات ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين.

وحضر جولة المباحثات وزير الخارجية فؤاد حسين، ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء إحسان العوادي، ومحافظ الأنبار علي فرحان. فيما حضر عن الجانب الأردني رئيس الوزراء بشر الخصاونة، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب العاهل الأردني جعفر حسّان.

وأكد السوداني حرص العراق على إدامة العلاقة المتميزة مع الأردن، وشدد على استمرار التعاون بين البلدين في مختلف المجالات لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين، وبما ينعكس على أمن المنطقة واستقرارها وازدهارها.

من جانبه أعرب الملك عبد الله الثاني بن الحسين عن تمنياته لرئيس مجلس الوزراء بالنجاح في مهامه، مؤكدا اعتزازه بمستوى العلاقات الأخوية الوطيدة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين. كما أكد حرص الأردن على تعزيز التعاون مع العراق على المستويات كافة، لا سيما السياسية والاقتصادية.

ولفت العاهل الأردني إلى أهمية دور العراق في محيطه العربي والإقليمي، مشددا على أن أمن العراق يعد ركيزة أساسية لأمن المنطقة واستقرارها.

وفي بيان لاحق، أعلن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني مغادرة الاخير للمملكة الأردنية الهاشمية عائداً إلى العاصمة بغداد.