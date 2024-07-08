السوداني يبحث "التنسيق الأمني المشترك" مع تركيا بما يؤكد سيادة العراق على أراضيه

شفق نيوز/ بحث رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، مع السفير التركي الجديد لدى بغداد أنيل بورا إنان، جملة ملفات من بينها "التنسيق الأمني المشترك" بما يؤكد سيادة العراق على أراضيه ومنع الخروقات.

وشهد اللقاء بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وأهمية توطيد التعاون البنّاء؛ من أجل تفعيل ما تمّ الاتفاق عليه خلال زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى بغداد في شهر نيسان الماضي، التي اثمرت عن توقيع اتفاق تعاون إطاري وأكثر من عشرين مذكرة تفاهم في مختلف المجالات والقطاعات، إلى جانب المذكرة الرباعية الخاصة بمشروع طريق التنمية الاستراتيجي، والتأكيد على الإسراع في تنفيذها، وكذلك التطرق إلى تنفيذ ما تمّ الاتفاق بشأنه في ما يخصّ ملف المياه".

كما جرى، خلال اللقاء، بحث إجراءات التنسيق الأمني المشترك في المناطق الحدودية، بما يؤكد سيادة العراق على أراضيه ومنع أي خروقات.

وشهدت الأيام الماضية انتشاراً للجيش التركي في مناطق قضاء العمادية بمدينة دهوك، ونشر نقاط تفتيش، في حين طالب نواب بعقد جلسة استثنائية لمجلس النواب.