السوداني يبحث "التطورات الأخيرة" مع السفير الروسي لدى بغداد

شفق نيوز/ بحث رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، مع السفير الروسي لدى بغداد اليبروس كوتراشيف، جملة من الملفات ابرزها التطورات الأخيرة على الساحة العراقية..

وتطرق اللقاء بحسب بيان لمكتب السوداني ورد لوكالة شفق نيوز، إلى "تطورات الأحداث الاخيرة والجهود المبذولة لمنع المزيد من التصعيد، الذي يعود ضرره على مختلف بلدان المنطقة من بينها العراق، كما ينعكس سلباً على مجمل الأوضاع، لاسيما الأوضاع الاقتصادية وإمدادات الطاقة.

وأكد رئيس مجلس الوزراء، خلال اللقاء، أهمية مواصلة الجهود الدولية، خصوصاً من الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن؛ لإيقاف العدوان على غزة، الذي ساهم في اتساع الصراع، وانعكست تأثيراته على أمن المنطقة واستقرارها.

من جانبه، أكد كوتراشيف دعم بلاده استقرارَ وأمن العراق والرغبة الجادة في استثمار العلاقات الثنائية بين البلدين نحو المزيد من الشراكات الاقتصادية، بما يحقق مصالح شعبي البلدين وازدهارهما.

كما بحث اللقاء سبل تعزيز التعاون في مجال الطاقة والتفاهمات في إطار منظمة أوبك بلس، فضلاً عن مساهمة الشركات الروسية الكبرى في مشروع طريق التنمية الاستراتيجي، وما يتضمنه من مشاريع مختلفة