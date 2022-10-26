السوداني يبت بالأمر: قائمة المرشحين المتداولة غير نهائية

شفق نيوز / اكد رئيس مجلس الوزراء "المكلف" محمد شياع السوداني، اليوم الاربعاء، استمرار عملية تدقيق اسماء المرشحين لشغل الحقائب الوزارية، مبينا أن ما يتم تداوله من أسماء حاليا غير نهائي.

وقال المكتب الإعلامي للسوداني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "مكتب رئيس مجلس الوزراء المكلف يود تأكيد بأن ما يتم تداوله في وسائل الإعلام من أسماء المرشحين لشغل الحقائب الوزارية غير نهائي".

وأضاف مكتب السوداني "أن عملية تدقيق المرشحين مازالت مستمرة، ولم تنته اللجان المختصة من عملها لغاية الآن".

وكان رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني أعلن ، اليوم الأربعاء، انه يجري عملية التدقيق النهائي للأسماء المرشحة لتولي المناصب الوزارية في حكومته التي من المؤمل التصويت على منحها الثقة في مجلس النواب غداً الخميس، كاشفاً في ذات الوقت عن الجهات التي تجري عمليات التدقيق.

وطلب رئيس الحكومة المكلف محمد شياع السوداني، اليوم الاربعاء، وبشكل رسمي تحديد جلسة يوم غد الخميس موعداً لعرض تشكيلته الوزارية على البرلمان العراقي.

وكان الإطار التنسيقي، الجامع للقوى الشيعية باستثناء التيار الصدري أعلن ،اليوم الأربعاء، أن رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني لديه "مفاجأة" سيكشف عنها خلال جلسة البرلمان لمنح الثقة لحكومته، فيما عد الاسماء والقوائم المسربة لمرشحي الكابينة الوزارية غير صحيحة.

واليوم أبلغ مصدر برلماني وكالة شفق نيوز، بأن طلب السوداني لعقد جلسة منح الثقة "غير ملزم" لرئاسة مجلس النواب والتي هي الجهة المعنية والمخولة بتحديد مواعيد انعقاد الجلسة.

ومساء يوم أمس الثلاثاء، أبلغ مصدر سياسي مطلع وكالة شفق نيوز، بأن رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني أرسل طلباً رسمياً إلى هيئة رئاسة مجلس النواب لتحديد يوم غد الخميس موعداً لانعقاد جلسة منح الثقة لحكومته، وذلك عقب اجتماع لقادة الاطار التنسيقي بشأن حسم التشكيلة الوزارية وتقاسم الوزارات الاثني عشرة بين كتل الاطار كلاً حسب استحقاقه.