السوداني يباغت الوزارات بـ3 شفتات عمل لانجاز المشاريع

شفق نيوز / وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، الوزارات كافة والجهات غير المرتبطة بوزارة بالعمل بـ3 شفتات عمل لغرض تسريع العمل بالمشاريع.

وبينت وثيقة تحصلت عليها وكالة شفق نيوز موجهة الى الوزارات كافة والجهات غير المرتبطة بوزارة وموقعة بخط مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء علي رزوقي اللامي إن "بناءً على موافقة رئيس مجلس الوزراء ولغرض تسريع العمل في المشاريع كافة لأخذ ما يلزم بالايعاز بان يكون العمل بثلاث شفتات لضمان سرعة انجاز المشاريع وزيادة تشغيل الايادي العاملة.