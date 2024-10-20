السوداني يبارك انجاز العملية الانتخابية في اقليم كوردستان: ترسيخ للبناء الدستوري

شفق نيوز/ اكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني يوم الأحد، إن الاستمرار بالخيار الديمقراطي مكتسب تحقق بالتضحيات.

جاء ذلك في بيان لمكتب السوداني بعد انتهاء عملية الاقتراع العام في انتخابات برلمان اقليم كوردستان.

وقال السوداني "نبارك لأبناء شعبنا في إقليم كوردستان العراق، ولرئاسة وحكومة الإقليم، ولجميع القوى السياسية والمرشحين المستقلين، إنجاز عملية الاقتراع للعملية الانتخابية الخاصة باختيار أعضاء برلمان الإقليم بدورته السادسة".

وأضاف في البيان الذي ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن "الاستمرار بالخيار الديمقراطي لأبناء شعبنا في مختلف مناطق العراق يؤكد احترام قيمة الديمقراطية والإيمان بالتداول السلمي للسلطة، وترسيخ البناء الدستوري، وهي مكتسبات ما كانت لتتحقق لولا التضحيات التي قدمها العراقيون في سبيل حريتهم وكرامتهم واستقلال قرارهم، في العيش بوطن يتساوى فيه الجميع بالحقوق بلا تمييز، وبكل أطيافهم".

وتابع السوداني أن "بهذه المناسبة نثمن جهود المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، بمناسبة نجاح العملية الانتخابية، آملين أن يجري إكمال المتطلبات الخاصة بتشكيل الحكومة الجديدة لإقليم كردستان العراق، من أجل إدامة مسيرة التنمية والتعاون والاستقرار خدمةً لأبناء شعبنا في الإقليم".

أغلقت مراكز الاقتراع أبوابها عند الساعة السادسة مساءً، معلنةً انتهاء عملية التصويت في انتخابات برلمان إقليم كوردستان، وذلك في الوقت المحدد دون أي تمديد.

وكانت مفوضية الانتخابات قد أكدت مسبقاً أنها لن تمدد فترة التصويت، رغم الإقبال المكثف الذي شهدته المراكز في الساعات الأخيرة.

وأفادت المفوضية لوكالة شفق نيوز، بأن عملية التصويت جرت بشكل عام بسلاسة، إلا أنها واجهت تحديات تقنية في بعض المراكز، حيث لم تتمكن بعض أجهزة الاقتراع من قراءة بصمات أعداد من الناخبين، مما حرمهم من الإدلاء بأصواتهم.

وتبدأ عمليات فرز الأصوات مباشرة بعد إغلاق الصناديق، على أن تعلن المفوضية النتائج الأولية خلال أربع وعشرين ساعة.

وكان المتحدث باسم مفوضية الانتخابات، أيسر ياسين، قد قال في مؤتمر صحفي عقده في وقت سابق اليوم، إن نسبة المشاركة في الانتخابات حتى الساعة 12 ظهراً بالتوقيت المحلي كانت كالتالي، دهوك: 31%، أربيل: 34%، سليمانية: 29%، حلبجة: 33%، وبذلك، فإن النسبة العامة للمشاركة تصل إلى 31%.

وفتحت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق في الساعة السابعة صباحاً أبواب 1622 مركزاً للاقتراع العام أمام السكان في مناطق ومدن الإقليم ممن يحق لهم الإدلاء بأصواتهم وهم 2.683.618 ناخباً من إجمالي عدد الناخبين البالغ 2.899.578 ناخباً.