السوداني وأمير قطر يؤكدان أهمية التنسيق العربي لمواجهة التحديات

شفق نيوز- بغداد

أكد رئيس الوزراء العراقي "المنتهية ولايته"، محمد شياع السوداني، وأمير دولة قطر، تميم بن حمد آل ثاني، مساء اليوم الأربعاء، أهمية مواصلة التنسيق والتعاون العربي المشترك من أجل إيجاد حلول فعالة لمواجهة التحديات الناجمة عن الحرب.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بحثا فيه تطورات الأوضاع في المنطقة وانعكاسات استمرار الحرب على السلم والأمن الإقليمي والدولي، وتأثيرها على أسواق الطاقة وسلاسل التوريد والتجارة العالمية.

وبحسب بيان لمكتب السوداني ورد لوكالة شفق نيوز، فإن الجانبين شددا على رفض وإدانة محاولات توسعة نطاق الصراع والحرب، وأكدا أهمية مواصلة التنسيق والتعاون العربي المشترك من أجل إيجاد حلول فعالة لمواجهة التحديات الناجمة عن هذه الحرب.

وأضاف البيان أن الاتصال شهد تأكيداً ودعماً لكل المبادرات الدبلوماسية التي تهدف إلى حل النزاع، عبر حوار بناء يسهم في وقف الحرب وترسيخ الأمن، إضافة إلى العمل الجاد لتعزيز الجهود التي تكفل سلامة حركة الملاحة البحرية والجوية.

وفي وقت سابق من اليوم، دعت كل من دولة الكويت، والإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر، والمملكة الأردنية الهاشمية، الحكومة العراقية لاتخاذ إجراءات لوقف الهجمات التي تشنها الفصائل المسلحة العراقية ضد دول الجوار.

وتشهد منطقة الشرق الأوسط في الوقت الراهن، تصعيداً عسكرياً غير مسبوق، حيث أطلق الجيش الإسرائيلي والقوات الأميركية عملية عسكرية مشتركة ضد إيران في 28 شباط/فبراير 2026، رداً على ما وصفوه بـ"التهديدات الإيرانية".

ومنذ ذلك الحين، أعلن الحرس الثوري الإيراني تنفيذ هجمات صاروخية وبالطائرات المسيّرة ضد أهداف إسرائيلية والقواعد والمصالح الأميركية في منطقة الخليج، بإسناد من الفصائل العراقية المسلحة، التي تبنت العديد من الهجمات داخل العراق وخارجه.

ويوم أمس الثلاثاء، أعلن فصيل "أولياء الدم" المنضوي ضمن ما يُعرف بـ"المقاومة العراقية"، تنفيذ 136 عملية خلال 22 يوماً، تركزت الحصة الأكبر منها في إقليم كوردستان، إلى جانب هجمات في سوريا والأردن ودول خليجية.

وبحسب الفصيل، فقد توزعت العمليات بواقع 55 عملية استهدفت القواعد الأميركية في إقليم كوردستان، و31 عملية طالت قاعدة فكتوريا في بغداد، إضافة إلى عملية استطلاع جوي للسفارة الأميركية في بغداد.

كما تم تنفيذ 11 عملية في سوريا، و19 عملية في الأردن، إلى جانب 11 عملية في السعودية و8 عمليات في الكويت، باستخدام الطائرات المسيّرة والصواريخ.