السوداني وأمير قطر يبحثان "تطورات غزة" وتداعياتها "الخطيرة"

شفق نيوز/ بحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، مساء اليوم الاثنين، في اتصال هاتفي، مع أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني، تداعيات الأحداث الخطيرة الجارية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وجرى، خلال الاتصال، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "تأكيد ضرورة إيقاف التصعيد وعمليات القصف العدواني على غزة، كما شدد الجانبان على بذل المزيد من الجهود الإقليمية والدولية لإرغام قوات الاحتلال على احترام القوانين والمواثيق الدولية، وإيقاف سياساتها العدوانية ضدّ الشعب الفلسطيني، وانتهاكاتها المستمرة للمقدسات، والتحرك الدولي العاجل من أجل تحقيق التطلعات العادلة التي تضمن حقّ الشعب الفلسطيني في العيش الكريم على أراضيه".