السوداني وأمير قطر: على الدول الكبرى أخذ مسؤوليتها من التصعيد في المنطقة

شفق نيوز/ أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الاثنين، في اتصال هاتفي مع أمير قطر، على التنسيق للخروج بموقف موحّد يضغط باتجاه أنْ تأخذ الدول الكبرى والمنظمات الدولية مسؤوليتها اتجاه التصعيد في المنطقة.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أجرى اليوم، اتصالاً هاتفياً مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني".

ولقت إلى أن "الاتصال ناقش آخر التطوّرات التي شهدتها المنطقة، خصوصاً في الساحة اللبنانية، وأهمية تكثيف العمل لوقف العدوان الصهيوني الذي يتعرض له لبنان وغزة، وأدى لاستشهاد وجرح الآلاف من المدنيين".

وأكد أن "الجانبين أكدا على ضرورة تنسيق المواقف والجهود العربية والإسلامية، من أجل الخروج بموقف موحّد يضغط باتجاه أنْ تأخذ الدول الكبرى والمنظمات الدولية مسؤوليتها تجاه ما يحدث من تصعيد ضد المدنيين، وانتهاك للقوانين الدولية".