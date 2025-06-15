السوداني وأردوغان يؤكدان رفض انتهاك السيادة العراقية والتصعيد في المنطقة

شفق نيوز/ أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، لرئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان، يوم الأحد، رفض بلاده القاطع لانتهاك سيادته والتجاوز على أجوائه، والذي يعد تجاوزاً فاضحاً على القانون الدولي، فيما أكد الأخير دعمه لسيادة العراق.

وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الأخير تلقى اتصالاً هاتفياً من أردوغان، وتناول الاتصال تطورات الأوضاع في المنطقة، حيث تم التأكيد على أهمية التنسيق في مختلف المواقف وتوحيد الجهود بما يعزز الأمن والاستقرار الإقليميين".

وأضاف البيان، أن "الاتصال شهد إدانة متبادلة للعدوان الصهيوني على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الذي يأتي في ظل سعي الكيان الصهيوني للتصعيد وتوسيع نطاق الحرب، وهو ما يتطلب موقفاً موحداً من جميع الدول، وفي مقدمتها الدول الإسلامية بضرورة الوقوف بوجه سياسات الكيان العدوانية".

وأكد السوداني بحسب البيان، "رفض العراق القاطع لانتهاك سيادته والتجاوز على أجوائه، والذي يعد تجاوزاً فاضحاً على القانون الدولي، كما أكد دعم العراق لانعقاد اجتماع وزراء خارجية الدول الإسلامية في اسطنبول، لمناقشة تطورات الأحداث الأخيرة".

ونقل البيان عن الرئيس التركي أنه "أكد دعمه لسيادة العراق، وكذلك دعم الحراك الذي تقوم به الحكومة العراقية في الحفاظ على السيادة ومنع انزلاق العراق في ساحة الصراع".

واليوم، أعلن مكتب مستشار الأمن القومي العراقي، أن حكومتي العراق وتركيا تبذلان أقصى جهودهما لوقف الحرب الإسرائيلية الإيرانية، مؤكداً أن الحوار هو السبيل الأمثل لتجنيب المنطقة خطر الانزلاق إلى حرب شاملة.