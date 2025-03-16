السوداني ووزير الدفاع الأمريكي يتداولان هاتفياً أحداث المنطقة وسوريا والحوثيين

شفق نيوز/ بحث رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، مع وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيغسيث، مساء اليوم الأحد، تطورات الأوضاع الأمنية في المنطقة وخاصة المتعلقة بالعمليات العسكرية في اليمن والوضع "المقلق" في سوريا.

وذكر المكتب الإعلامي للسوداني، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الأخير تلقى اتصالاً هاتفياً من هيغسيث، جرى خلاله بحث الشراكة الإستراتيجية بين العراق والولايات المتحدة، واهتمامهما المشترك بالاستقرار والأمن الإقليمي".

وذكر البيان، أن وزير الدفاع الأمريكي استعرض التطورات المتعلقة بالعمليات العسكرية في اليمن، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة ستواصل عملياتها ما لم تتوقف الهجمات الحوثية على القوات الأمريكية وتأثيرها على الملاحة في البحر الأحمر، كما أكد أن واشنطن لا تسعى إلى التصعيد، وأن العمليات العسكرية ستتوقف فور توقف هذه الهجمات.

من جانبه، شدد رئيس مجلس الوزراء على أن التهدئة والحوار هما السبيلان الناجعان لمعالجة الأزمات في منطقة حساسة وحيوية مثل الشرق الأوسط، مؤكداً أن هذا النهج يمثل الموقف الثابت للعراق في التعامل مع التحديات الإقليمية، وأن العراق سيواصل العمل وفق هذا المبدأ.

وأكد الجانبان على أهمية استمرار التعاون الأمني في إطار التحالف الدولي لهزيمة داعش، كما ناقشا تطورات الأوضاع الأمنية في المنطقة.

وجدد رئيس مجلس الوزراء، وفق البيان، التزام العراق بحماية مستشاري التحالف الدولي الذين يتواجدون في العراق بناءً على دعوة من الحكومة العراقية لدعم جهود مكافحة داعش، كما شدد على التزام العراق بحصر استخدام القوة بيد الدولة وتعزيز الاستقرار الداخلي.

كما أكد الطرفان التزامهما المشترك بمنع عودة التهديدات الإرهابية والأيديولوجيات المتطرفة، بما في ذلك داعش، وتعزيز الجهود المستمرة في مكافحة الإرهاب ودعم الأمن الإقليمي.

واستعرض الجانبان النجاحات الأخيرة في استهداف وقتل كبار قادة داعش، مشددين على أهمية الحفاظ على نهج قوي ومنسق في مكافحة الإرهاب لمنع التنظيم من إعادة بناء قدراته.

وتطرقت المحادثات أيضًا إلى الديناميكيات الأمنية الإقليمية، لاسيما "الوضع المقلق" في سوريا، وأعرب الطرفان عن عزمهما منع داعش في سوريا من تشكيل أي تهديد بعد أن تمكن من الحصول على أسلحة جديدة، ويعمل على إعادة تنظيم صفوفه، وهو ما يستدعي استجابة جماعية من المجتمع الدولي لمنع أي تصعيد جديد يهدد الاستقرار.

وجدد الطرفان التزامهما بالحفاظ على الاستقرار الإقليمي، فيما أكد وزير الدفاع الأمريكي التزام بلاده بدعم أمن العراق واستقراره على المدى الطويل.

وفي ختام المكالمة، شدد الجانبان على أهمية استمرار الحوار والتعاون لتعزيز المصالح المشتركة بين العراق والولايات المتحدة، والعمل معًا للحفاظ على السلام والأمن في المنطقة.

ويأتي اتصال هيغسيث بعد يوم من تنفيذ الولايات المتحدة الأمريكية ضربات عسكرية واسعة النطاق ضد عشرات الأهداف في اليمن في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، فيما أعلن ترامب، انتهاء زمن هذه الجماعة، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة لن تكون لطيفة مع إيران.

وسبق هذه التطورات الأمنية، زيارة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى العاصمة بغداد، الجمعة الماضي، وأجرى لقاءات مع رئيسي الوزراء والبرلمان، وعقد مؤتمراً صحفياً مع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين.

وجاءت زيارة الشيباني إلى بغداد في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين العراق وسوريا، وفق ما ذكره مصدر حكومي عراقي لوكالة شفق نيوز، أن المباحثات ركزت بشكل أساسي على الملف الأمني، خاصة مع تصاعد المخاوف العراقية من تمدد الجماعات الإرهابية في البادية السورية.

وأوضح المصدر، أن الزيارة أسهمت في إعادة بناء الثقة بين البلدين ومهدت الطريق لتبادل الزيارات الرسمية والاعتراف بحكومة أحمد الشرع.