السوداني ونيجيرفان بارزاني يؤكدان رفض قصف المدن العراقية

شفق نيوز- بغداد

شدد رئيس حكومة تصريف الأعمال، محمد شياع السوداني، ورئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، يوم الجمعة، على ضرورة منع الاعتداءات التي تطال المدن العراقية، خلال التصعيد العسكري الجاري بين اسرائيل واميركا من جهة، وإيران وبعض وكلائها في المنطقة من جهة أخرى.

وجاء في بيان صادر عن مكتب السوداني، ورد لوكالة شفق نيوز، أن الجانبين بحثا في اتصال هاتفي آخر التطورات الأمنية التي تشهدها المنطقة بسبب استمرار العمليات العسكرية وتداعياتها على العراق.

وأكد الجانبان على رفض الاعتداءات التي تطال عددا من المدن العراقية بما فيها إقليم كوردستان، وكذلك عدم السماح لأن تكون الأراضي العراقية منطلقا لمهاجمة دول الجوار، ودعم كل الخطوات الرامية الى تعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة.

كما شدد السوداني وبارزاني، على ضرورة مواجهة التحديات الراهنة بتوحيد مواقف القوى الوطنية وخطابها، للحفاظ على استقرار البلد وسيادته، وتعزيز الأمن الوطني.