السوداني ونيجيرفان بارزاني يؤكدان الإسراع بتشكيل الحكومة وتعزيز التفاهمات

شفق نيوز- بغداد

بحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الاثنين، مع رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، تطورات الأوضاع في البلاد وجهود تشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان، أن الجانبين أكدا ضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة بما يلبي تطلعات جميع مكونات الشعب العراقي.

وأشار البيان إلى استعراض ما تحقق من منجزات سياسية واقتصادية وتنموية خلال فترة عمل الحكومة الحالية، حيث أعرب بارزاني عن تقديره لجهود السوداني في إدارة التفاهمات بين بغداد وأربيل وفق الأطر القانونية والدستورية.

كما تناول اللقاء تطورات الأوضاع في المنطقة والتوترات القائمة، إذ شدد الطرفان على أهمية دور العراق في دعم الاستقرار الإقليمي والدولي وتعزيز سيادته.

ويأتي اللقاء في إطار زيارة يجريها رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني إلى العاصمة بغداد تستمر يومين، لبحث ملفات رئيسة تتعلق بالعملية السياسية وتشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة، إلى جانب العلاقات بين أربيل وبغداد.

ومن المقرر أن يعقد بارزاني خلال الزيارة سلسلة اجتماعات مع قادة ومسؤولين عراقيين، بينهم قيادات الإطار التنسيقي، ورئيس مجلس الوزراء، ورئيس الوزراء المكلف، فضلاً عن لقاءات مع قوى سياسية بارزة.

ويضم الوفد المرافق لبارزاني عدداً من المسؤولين في الإقليم، بينهم وزير الخارجية فؤاد حسين، ورئيس ديوان رئاسة الإقليم فوزي حريري، ومسؤولون آخرون معنيون بملف التنسيق بين بغداد وأربيل.