السوداني ونيجيرفان بارزاني يناقشان تحسين الأوضاع الخدمية والمعيشية للمواطنين

شفق نيوز/ بحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم السبت، مع رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، الملفات والقضايا، والمعالجات التي تتخذها الحكومة بما يسهم في تحسين الأوضاع الخدمية والمعيشية للمواطنين.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، مساء اليوم السبت، رئيس إقليم كوردستان العراق نيجيرفان بارزاني والوفد المرافق له".

وأضاف أنه "جرت، خلال اللقاء، مناقشة أبرز الملفات والقضايا، والمعالجات التي تتخذها الحكومة في المجالات الخدمية والتنموية، وفقاً لما جاء في البرنامج الحكومي، وبما يسهم في تحسين الأوضاع الخدمية والمعيشية للمواطنين في جميع أنحاء البلد".

وتابع: "تناول اللقاء التأكيد على استمرار الحوارات البناءة الخاصة بالقضايا المشتركة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان، وكذلك تم بحث العديد من المواضيع في الشأن السياسي، حيث شدد الطرفان على أهمية الاستمرار في دعم جهود الحكومة داخلياً وخارجياً، والعمل على تمتين العلاقة بين بغداد وأربيل، وهو ما يتطلب تضافر جميع جهود القوى السياسية في هذا المسار".

وعدّ رئيس مجلس الوزراء بحسب البيان، زيارات رئيس الإقليم خطوة إيجابية لحلّ جميع المسائل المشتركة.

من جانبه أعرب رئيس الإقليم عن تقديره خطوات رئيس مجلس الوزراء، وإصراره على التواصل والحوار مع مختلف القوى الوطنية، بما يعزز الاستقرار السياسي".