السوداني ونيجيرفان بارزاني يتفقان على تعزيز التعاون بين بغداد وكوردستان

شفق نيوز/ اكد رئيس الحكومة الاتحادية محمد شياع السوداني، ورئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الاثنين، على تعزيز التعاون لمواجهة "التحديات الوطنية".

وقال مكتب السوداني في بيان، ورد الى وكالة شفق نيوز، إن الأخير استقبل، اليوم، رئيس إقليم كوردستان العراق نيجيرفان بارزاني، وجرى، خلال اللقاء، بحث التطورات والمستجدات على الساحة الوطنية والمنطقة، والتطرق إلى ضرورة دعم الحكومة الاتحادية وإنجاح تنفيذ برنامجها الحكومي بما يؤمن تلبية تطلعات المواطنين في عموم ارجاء البلاد.

كما جرى بحث الملفات الخدمية المتعلقة بمصالح المواطنين، وأفضل السبل لتنظيم الالتزامات المتبادلة بين الحكومة الاتحادية والإقليم، وفق منطلقات الدستور، وما تم إقراره في قانون الموازنة العامة الاتحادية.

وأكد الجانبان، وفق البيان، أهمية التكاتف والتعاون المشترك بين كل القوى والأطراف السياسية؛ من أجل مواجهة التحديات وإزالة الصعوبات في البلد، بما يحقق مصالح عموم أبناء شعبنا العراقي، ويعزز هدف ترسيخ الأمن والاستقرار والسيادة الوطنية.

ووصل رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني إلى بغداد أمس الأحد، حيث سيجري لقاءات مع مسؤولين حكوميين وحزبيين، كما سيشارك في اجتماع ائتلاف إدارة الدولة خلال زيارة تستمر ليومين.