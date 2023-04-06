السوداني ونواب مستقلون يؤكدون على أهمية تنسيق الجهود لتحقيق الأمن الاجتماعي

شفق نيوز/ أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ونواب مستقلون، يوم الخميس، على ضرورة التنسيق العالي بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لإقرار القوانين المهمة وتحقق الأمن الاجتماعي.

وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الأخير استقبل عدداً من النواب المستقلين وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الملفات الاساسية التي تمس حياة المواطنين، وتأتي في مقدمتها الخدمات.

أكد الجانبان على أهمية بذل أقصى الجهود من أجل تحسين الواقع المعيشي للمواطنين، وإعداد خطط إستراتيجية تهدف إلى معالجة البطالة وتوفير فرص العمل للشباب، وتحسين واقعهم.

وشهد اللقاء التأكيد على ضرورة التعاون والتنسيق العالي بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، بما يسهم في إقرار قوانين مهمة تنهض بالقطاعات الاقتصادية المتنوعة، وتحقق الأمن الاجتماعي في عموم العراق.