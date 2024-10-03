السوداني ونظيره الإسباني يؤكدان ضرورة تدخل الاتحاد الأوروبي لوقف "العدوان الصهيوني"

شفق نيوز/ أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني يوم الخميس، ورئيس وزراء مملكة إسبانيا بيدرو سانشيز، ضرورة تدخل الاتحاد الأوروبي لوقف "العدوان الصهيوني" على غزة والتصعيد في لبنان.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الجانبين بحثا خلاله العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في مختلف المجالات.

وثمن السوداني موقف إسبانيا وسانشيز بالخصوص، من القضية الفلسطينية الذي تجسد في الاعتراف بدولة فلسطين، مؤكداً ضرورة أن يتدخل الاتحاد الأوروبي لوقف العدوان الصهيوني المستمر على غزة، بالإضافة إلى التصعيد الخطير الذي يستهدف لبنان منذ أيام، وهو ما يهدد بانزلاق المنطقة في حرب شاملة.

كما شهد الاتصال مناقشة الإجراءات الخاصة بإنهاء مهمة التحالف الدولي في العراق، خصوصاً أن إسبانيا عضو مهم فيه، وضرورة التهيئة لتوقيع مذكرة تفاهم بين البلدين من أجل الانتقال إلى علاقة شراكة ثنائية مبنية على أساس المصالح المشتركة.