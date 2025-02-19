السوداني ونظيره اللبناني يبحثان هاتفياً آخر تطورات المنطقة وتعزيز العلاقات

شفق نيوز/ بحث رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ونظيره اللبناني نواف سلام، مساء اليوم الأربعاء، آخر التطورات الإقليمية وسبل تعزيز العلاقات بين البلدين.

وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الأخير تلقى اتصالاً هاتفياً من نظيره اللبناني جرى خلاله البحث في تعزيز العلاقات بين البلدين ومتابعة آخر تطوّرات الأوضاع في المنطقة.

وعبّر السوداني، خلال الاتصال، عن خالص تمنياته لسلام بالنجاح في مهامه الجديدة، مؤكداً استمرار العراق في تقديم الدعم للشعب اللبناني، خاصة في مجال توفير الوقود، تنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء بدعم صمود لبنان وتعزيز قدراته في مواجهة مختلف التحديات.

من جانبه، أكد سلام حرص حكومته على تنمية العلاقات مع العراق في مختلف الصعد والمجالات، وتأكيد العمل المشترك من أجل توفير الأمن والاستقرار في المنطقة.