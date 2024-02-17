السوداني ونظيرته الاستونية يبحثان التعاون في تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي

شفق نيوز/ بحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم السبت، مع رئيسة وزراء استونيا كايا كالاس، التعاون في تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي.

وفي اللقاء الذي جرى في ميونخ، تم بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها وتوطيدها في مجالات عديدة، وأبرزها التعاون في مجال تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي وتوظيفها في تطوير القطاع الزراعي، وكذلك في مجال الحكومة الإلكترونية، التي تمتلك استونيا تجارب وخبرات متقدمة فيها، حيث تم الاتفاق على إرسال وفد فني عراقي إلى استونيا لبحث هذا الملف المهم، ومناقشة آلياته.

وشهد اللقاء الاتفاق على تشكيل لجنة ثنائية لتدارس المجالات والملفات التي يمكن من خلالها تدعيم التعاون المشترك بين البلدين.

كما تطرق اللقاء إلى ملف التحالف الدولي، الذي تشارك فيه استونيا، والحوارات الجارية مع الولايات المتحدة لإنهاء وجوده داخل العراق، بعد التقدم الكبير والجهوزية العالية للقوات الأمنية العراقية، والانتقال إلى مستوى العلاقات الثنائية مع جميع دول التحالف.