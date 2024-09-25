السوداني وموانئ دبي يبحثان عقد شراكات مع القطاع الخاص

شفق نيوز/ بحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الأربعاء، لدى استقباله في نيويورك الرئيس التنفيذي لشركة موانئ دبي العالمية، إمكانية عقد شراكات مع القطاع الخاص في المجالات الصناعية.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل في نيويورك اليوم، الرئيس التنفيذي لشركة موانئ دبي، سلطان أحمد بن سليم، التي تعد أحد أبرز الشركات المتخصصة بادارة الموانئ في العالم".

ولفت المكتب إلى أن "اللقاء شهد بحث أوجه التعاون وإمكانية الإفادة مما يتوفر لدى موانئ دبي من خبرات واسعة في مجال النقل السريع للبضائع وإعادة التصدير، لاسيما تجاربها الواسعة والناجحة في نقل البضائع بين آسيا وأوروبا، حيث أبدى بن سليم رغبة الشركة بالتعاون مع العراق في هذا المجال، فضلاً عن إمكانية عقد شراكات مع القطاع الخاص في مجالات صناعية مختلفة".

وأكد رئيس مجلس الوزراء، بحسب البيان: "انفتاح العراق على جميع أشكال الشراكات الاقتصادية البناءة، مشيراً إلى جهود العراق في استخدام الإمكانيات المتوفرة لتنفيذ مشروع طريق التنمية الاستراتيجي الذي يعد من ضمن أولويات البرنامج الحكومي، لما يمثله من ركيزة مهمة للاقتصاد غير النفطي، وفرصة لتطوير البنى التحتية وتوفير الآلاف من الوظائف وفرص العمل".