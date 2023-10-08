السوداني وملك الأردن يدعوان إلى تحرك عاجل لإيقاف التصعيد في الأراضي الفلسطينية

شفق نيوز/ بحث رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، هاتفياً مع عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، الملك عبدالله الثاني بن الحسين، التطورات التي تشهدها الأراضي الفلسطينية المحتلة.

جاء ذلك وفق بيان صدر عن مكتب السوداني، ورد إلى وكالة شفق نيوز، مبينا أن الجانبين أكدا خلال الاتصال، أهمية وحدة الموقف العربي والإسلامي والتحرك العاجل لإيقاف التصعيد والعمل المشترك لوقف الانتهاكات المستمرة التي تمارسها سلطات الاحتلال ضد أبناء الشعب الفلسطيني، والتي كانت السبب الأساس في توتر الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.

كذلك جرى التشديد، وفق البيان، على ضرورة الالتزام بالقرارات الدولية التي تمّ تجاهلها من قبل الكيان الصهيوني ومواصلة الجهود الإقليمية والدولية، نحو استرداد الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وقيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس.