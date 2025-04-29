السوداني وملك الأردن يبحثان تعزيز أمن واستقرار المنطقة

شفق نيوز/ بحث رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، وملك الأردن عبد الله الثاني، تعزيز أمن واستقرار المنطقة.

وبحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أجرى السوداني، مباحثات هاتفية مع العاهل الأردني، تناولت العلاقات الثنائية وآخر التطورات الإقليمية والدولية.

وشهد الاتصال، وفق البيان، استعراض العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، وسبل تطويرها، فضلاً عن البحث في تعزيز التعاون المشترك على مختلف الصعد والمستويات.

وشدد الجانبان، على ضرورة "وقف العدوان على قطاع غزة والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية، وتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، وتنسيق الجهود مع جميع الدول لتعزيز الأمن والاستقرار في عموم المنطقة.