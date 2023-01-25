السوداني وملك الاردن يبحثان في اتصال هاتفي العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون المشترك

شفق نيوز / بحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون المشترك في اتصال هاتفي مع ملك الأردن عبد الله الثاني بن الحسين، فيما هنأ الملك الأردني بمناسبة فوز العراق ببطولة خليجي 25.

وقال المكتب الإعلامي للسوداني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني تلقى، اليوم الأربعاء، اتصالاً هاتفياً من عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الملك عبدالله الثاني بن الحسين".

وأضاف البيان أن "الاتصال شهد بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وتعزيز التعاون المتبادل وتنميته في مختلف المجالات، فضلاً عن مناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

وبحسب البيان فقد قدم الملك الأردني تهانيه إلى رئيس مجلس الوزراء بمناسبة فوز المنتخب العراقي بكأس خليجي 25 التي استضافها العراق، وأشاد بحسن تنظيم البطولة".