السوداني وماكرون يستعرضان تنفيذ عقود التسليح مع "تاليس" الفرنسية

شفق نيوز/ التقى رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، يوم الأربعاء، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وذلك على هامش مشاركته في ملتقى دافوس الإقتصادي المنعقد في سويسرا.

وبحسب بيان صدر عن مكتبه الاعلامي ورد إلى وكالة شفق نيوز، فقد جرى خلال اللقاء، التباحث في الأوضاع الأمنية والسياسية للمنطقة، والعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تدعيمها.

واستعرض الجانبان فرص التعاون في المجالات الاقتصادية، ومجال تطوير القدرات العسكرية العراقية، وتنفيذ عقود التسليح مع شركة تاليس الفرنسية، وتوسعة الشراكة في المجال النفطي وتعزيز التعاقدات المختلفة مع شركة توتال وباقي الشركات الفرنسية الكبرى.

وأشار السوداني، بحسب بيان مكتبه، إلى تطور القدرات الفنية والميدانية للقوات العراقية المسلحة بمختلف صنوفها، وترسيخها الانتصار على داعش الإرهابية، ما يفتح المجال للانتقال إلى إنهاء دور التحالف الدولي لمحاربة داعش، والاستمرار في التعاون الأمني والعسكري الثنائي بين العراق والدول الصديقة التي ساندته في حربه ضدّ الإرهاب.

كما شهد اللقاء التباحث في الأوضاع الراهنة في غزّة واستمرار العدوان على الشعب الفلسطيني، إذ جدد السوداني التأكيد على دور المجتمع الدولي والدول الفاعلة الكبرى، ومن بينها فرنسا، في العمل على وقف المعاناة ومنع إبادة الفلسطينيين، وإيجاد حلّ جذري للقضية يضمن حقوق الشعب الفلسطيني على أرضه التاريخية.