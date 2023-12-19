السوداني وماكرون يتفقان على العمل لوقف إطلاق النار في غزة

شفق نيوز/ اتفق رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، يوم الثلاثاء، على العمل للوصول إلى التهدئة ووقف إطلاق النار في غزة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي هنأ فيه ماكرون السوداني، بمناسبة نجاح الحكومة العراقية في تنظيم انتخابات مجالس المحافظات، بعد آخر عملية انتخابية جرت في عام 2013.

وأكد السوداني أن الحكومة قد أوفت بالتزاماتها التي تضمنها منهاجها الوزاري في إقامة الانتخابات المحلية، بوصفها استحقاقاً وطنياً ودستورياً، مشيراً إلى أن مجالس المحافظات خطوة مهمة لتعزيز النهج الديمقراطي المعتمد في العراق.

وشهد الاتصال كذلك، البحث في العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون المتبادل في مجالات عدّة، وأكد ماكرون رغبة بلاده في أن تكون شريكاً أساساً للعراق، وتطوير علاقات التعاون في مجالات الأمن والطاقة، والإسهام في مشروع طريق التنمية. كما تطرّق رئيس مجلس الوزراء، خلال الاتصال، إلى الجرائم ضد الإنسانية التي ترتكب في غزة، واصفاً خطوات المجتمع الدولي بالخجولة تجاه ما يحصل من إبادة للفلسطينيين.

واتفق الجانبان على ضرورة العمل للوصول إلى التهدئة، ووقف إطلاق النار، وإيصال المساعدات بشكل مستمر إلى المدنيين الذين يعيشون أوضاعاً مأساوية، وكذلك التأكيد على منح الشعب الفلسطيني حقوقه كاملة.