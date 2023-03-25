السوداني وماكرون يبحثان هاتفياً توسيع الشراكة الاقتصادية

شفق نيوز/ بحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم السبت، سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع الشراكة الاقتصادية بين البلدين.

وذكر المكتب الاعلامي للسوداني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الأخير تلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفرنسي وبحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية، ومواصلة العمل والشراكة الاقتصادية وتوسعتها لما فيه مصلحة البلدين.

وأكد السوداني مضيّ العراق في إقامة علاقات اقتصادية فاعلة، تُسهم في تشييد البنى التحتية، وتفتح أبواب الاستثمار والشراكة أمام جميع الأصدقاء، ضمن برنامج اقتصادي وخدمي فعّال.

من جانبه، أشاد الرئيس الفرنسي بتنامي العلاقات بين البلدين الصديقين، في مختلف المجالات، وتزايد مستوى التعاون نحو بناء شراكات اقتصادية تُسهم في تحقيق المصالح المتبادلة، بما يعزز مسار التنمية للبلدين وازدهار شعبيهما.