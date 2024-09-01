السوداني وقائد قوات التحالف الدولي يبحثان إنهاء "المهمة" في العراق

شفق نيوز/ بحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، مع قائد بعثة التحالف الدولي لمحاربة داعش في العراق الجنرال كيفن ليهي، بحضور السفيرة الأمريكية ببغداد، انهاء مهمة التحالف في العراق.

وذكر بيان لمكتب السوداني ورد لوكالة شفق نيوز؛ أنه جرى خلال اللقاء، بحث سير الحوار الفني بين الجانبين لإنهاء مهمة التحالف الدولي في العراق، وتحويل المهمة إلى إطار العلاقات الثنائية بين العراق والدول المشتركة في التحالف، بالإضافة إلى استمرار التعاون في مجال التدريب والخبرات والمعلومات مع القوات الأمنية العراقية.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن فلول داعش الإرهابية لم تعد تشكل خطراً على الدولة العراقية، وتحولت عناصرها إلى زُمر مطارَدة في المناطق النائية لغرض التخفي، حيث تواصل قواتنا المسلحة عملياتها العسكرية في تعقب أي آثار أو جحور لهؤلاء الإرهابيين.