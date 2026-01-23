السوداني وقائد "سنتكوم" يبحثان الجدول الزمني لعملية نقل عناصر داعش

شفق نيوز- بغداد

بحث رئيس مجلس الوزراء العراقي "المنتهية ولايته" محمد شياع السوداني، مع قائد القيادة الوسطى المركزية الأميركية الأدميرال براد كوبر، يوم الجمعة، الجدول الزمني لعملية نقل عناصر "داعش" من سوريا إلى العراق، فيما أشاد الأدميرال بالخطوة الأمنية العراقية "الفعالة" باستقبال محتجزي التنظيم الإرهابي.

وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الأخير "استقبل الأدميرال براد كوبر، وجرى خلال اللقاء بحث الأوضاع الأمنية في سوريا، لا سيما الخاصة بالمناطق المحيطة بالسجون التي تضم عناصر تنظيم داعش الإرهابي والتي تتعرض إلى تهديدات مستمره باقتحام هذه المراكز وإطلاق سراح السجناء وما يشكله ذلك من تهديد خطير لأمن العراق والمنطقة".

وأضاف البيان، أن "اللقاء أكد أهمية استمرار التواصل بين القيادات العراقية الأمنية والعسكرية وقوات التحالف الدولي وتقسيم المهام بجداول زمنية وتوفير الأرضية اللوجستية والإدارية والفنية لأداء المهمة بصورة متناسقة وآمنة".

وبحسب البيان فإن "السوداني أثنى بدور الأدميرال كوبر في استكمال متطلبات انتهاء مهمة التحالف الدولي وتسليم قاعدة عين الأسد للقوات العراقية وبالدعم الذي يقدمه التحالف الدولي للعراق في الحرب على الإرهاب ومواجهة داعش".

وأكد السوداني أن "لدى القيادة العراقية قراءة مبكرة لما يمكن أن تؤول إليه الأوضاع في المنطقة، وهو ما دفع الحكومة لوضع خطط حماية مبكرة للحدود العراقية من خلال تحصينها بطرق تنفذ لأول مرة ومن خلال إعادة العدد الأكبر من العوائل العراقية في بعض المخيمات فضلاً عن الجهود السياسية والأمنية المتواصلة مع الأطراف المعنية إقليمياً".

ونقل البيان عن الأدميرال كوبر بأنه "أشاد بدور العراق في التحالف الدولي، وقدم الشكر نيابة عن التحالف بالكامل وعن المجتمع الدولي للخطوة الأمنية الفعالة باستقبال محتجزي تنظيم داعش الإرهابي، مؤكداً الاستعداد لتقديم الدعم اللوجستي والفني للعراق واستمرار التعاون بين بغداد والتحالف على أعلى وأرفع المستويات".

وأعلنت القيادة المركزية للجيش الأميركي، أول أمس الأربعاء، أن قواتها نقلت 150 معتقلاً من تنظيم داعش من منشأة احتجاز في محافظة الحسكة السورية إلى العراق وأرجعت هذا إلى الحرص على عدم فرار أي من المعتقلين.

وتوقع مسؤول أميركي، استكمال جيش بلاده نقل ما يصل إلى سبعة آلاف معتقل من تنظيم داعش من سجون في سوريا إلى العراق خلال الأيام المقبلة، فيما نقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن المسؤول قوله، إن المئات سيُنقلون عبر الحدود يومياً.