السوداني وعون يدعوان الدول الكبرى لتحمل مسؤوليتها إزاء الانتهاكات في لبنان

دعا رئيس مجلس الوزراء "المنتهية ولايته"، محمد شياع السوداني، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس اللبناني جوزيف عون، مساء اليوم الأحد، الدول الكبرى الى تحمل مسؤوليتها إزاء الانتهاكات في لبنان والاستهداف المباشر للمدنيين.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان "السوداني تباحث في اتصال هاتفي مع عون تطورات الأوضاع في لبنان".

ودان السوداني، بحسب البيان، الاعتداءات التي يتعرض لها لبنان من قبل قوات الاحتلال الصهيوني، مشدداً على "موقف العراق الراسخ حكومةً وشعباً في دعم الشعب اللبناني، ومساندته في مواجهة هذا العدوان السافر"، على حد قوله.

وأضاف البيان، ان الاتصال شهد التأكيد المتبادل على ضرورة التنسيق العالي.

من جانبه، أعرب الرئيس اللبناني عن تقديره لمواقف الحكومة العراقية، وجهودها ودعمها المتواصل للشعب اللبناني، بما يؤكد عمق العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين في مواجهة التحديات.

هذا وأكد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، في وقت سابق من اليوم الأحد، أنه جرى تغيير الشرق الأوسط وإحباط أي اجتياح من لبنان.

وأفادت وسائل إعلام، مساء اليوم الأحد، بأن رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، برفقة وزير الدفاع يسرائيل كاتس، ورئيس الأركان إيال زامير، أجروا زيارة تفقدية إلى القوات الإسرائيلية المنتشرة في جنوب لبنان.